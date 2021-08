Stasera al Garilli semifinale europea di football americano tra Italia e Francia

Il football americano torna protagonista a Piacenza con la grande semifinale europea tra Italia e Francia. Lo stadio “Garilli” ospiterà infatti stasera, 7 agosto, a partire dalle ore 21, il match tra la Nazionale italiana e quella francese, incontro valido per la semifinale del campionato europeo di football americano tackle di Gruppo A. Il cammino dell’Italia è stato lunghissimo (dal 2016 con la vittoria del Gruppo B a Lignano Sabbiadoro) e parecchio accidentato, complici le difficoltà vissute in seno alla Federazione Internazionale (IFAF) ed infine il Covid, che ha rinviato di un ulteriore anno questo appuntamento, guadagnato sul campo dei nostri azzurri grazie alla vittoria del proprio girone, contro la quotatissima Austria e poi contro la Svizzera. Ogni volta che il traguardo pareva vicino, accadeva qualcosa che spostava il tutto un po’ più in là, costringendo il coaching staff della Nazionale a rifare tutto da capo e a fare i conti con un ricambio generazionale che, soprattutto in uno sport come il football americano, è difficile rimandare a lungo. Adesso, però, ci siamo: la Nazionale è stata in raduno da una decina di giorni a Cadimare (SP), ospite del Centro Supporto Logistico Areale dell’aeronautica Militare. Atleti e staff hanno lavorato sodo e ieri sono arrivati a Piacenza per l’ultima rifinitura prima del match.

Chi vincerà, dovrà sfidare a fine ottobre la vincente dell’altra semifinale tra Finlandia e Svezia. Il kick off è fissato dunque alle ore 21 e per accedere allo stadio occorrerà il Green Pass, ovvero il documento che certifichi l’avvenuta vaccinazione contro il Covid (prima e/o seconda dose o esito negativo di tampone antigenico rapido eseguito entro le 48 ore precedenti). Per agevolare gli appassionati non ancora vaccinati, la Fidaf metterà a disposizione un punto tamponi nel parcheggio antistante lo stadio.

