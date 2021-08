Serie B, il Piacenza Baseball continua a volare: battuto anche Fossano

Il Piacenza Baseball sembra non volersi fermare più: in Serie B, per il terzo weekend consecutivo, i biancorossi hanno infatti ottenuto bottino pieno battendo in trasferta Fossano al termine di due incontri dall’andamento diverso ma dal medesimo risultato conclusivo. I ragazzi di coach Marenghi producono molto in attacco e chiudono entrambe le partite con un consistente vantaggio.

GARA1

PIACENZA 1-0-1-0-2-0-5 9

FOSSANO 0-0-0-0-1-0-0 1

Formazione: Perez ss, Minoia es, Cetti ec, Calderon dh, Molina ed, Capra 1b, Gardenghi ric, Carnevale 2b, Casana 3b. Lanciatori: Dall’Agnese (rl7 bv6 bb1 k4 pgl1).

Primo incontro che si rivela a senso unico grazie soprattutto ad una nuova prova pienamente convincente di Gabriel Dall’Agnese sul monte: autore del secondo complete game consecutivo, costringe un line up tosto come quello di fossano a raggiungere base col contagocce: addirittura la prima valida ottenuta dai piemontesi si registra solo al quarto inning. L’unico punto Fossano lo segna al quinto grazie a due valide consecutive. Piacenza nel frattempo mette a segno qualche punto ma la partita resta a punteggio chiuso fino al sesto inning: 4-1 il parziale. Nel settimo attacco però i biancorossi suonano la carica e, alternando nove battitori al piatto, segnano cinque punti che consentono la chiusura anticipata dell’incontro per manifesta superiorità. Le migliori prestazioni in attacco arrivano da Calderon (3 su 4 con tre punti battuti a casa), Perez e Minoia con due valide a testa, Cetti (un doppio), Capra e Carnevale.

GARA2

PIACENZA 1-0-3-1-1-6-2-1-6 21

FOSSANO 3-3-0-2-0-0-2-1-0 11

Formazione: Perez ss, Minoia ec, Cetti dh (Pinoia ed, Naccarella lan), Calderon es, Molina ed/lan, Capra 1b, Gardenghi ric, Carnevale 2b, Casana 3b. Lanciatori: Sanna S. (rl1.1 bv6 bb1 k1 pgl5), Macak (rl2.2 bv0 bb1 k1 pgl2), Sanna L. (rl2.2 bv5 bb1 k2 pgl2), Molina (rl1.1 bv2 bb1 k0 pgl0), Naccarella (rl1 bv0 bb0 k0 pgl0)

Seconda partita dal copione opposto rispetto alla prima: stavolta a dominare sono gli attacchi, aiutati anche dalle difese avversarie che commettono qualche errore di troppo. Costretto a fare a meno del proprio partente Cufré fermato da problemi di lavoro, il team di Marenghi si affida ai rilievi che si dividono l’incontro in parti quasi uguali. Stavolta Fossano parte forte, battendo valido con costanza e producendo tre punti al primo ed altrettanti al secondo inning dopo l’immediato punto segnato dal Piacenza in avvio. Sul parziale di 6-1 dopo due riprese, emerge il carattere dei biancorossi che mostra le

maggiori differenze rispetto alle prime giornate: qualche mese fa si è assistito ad una resa psicologica in situazioni simili, stavolta invece l’attacco inizia a produrre con consistenza e, partendo da un profondo doppio di Capra che sparecchia le basi piene al terzo inning, segna poi punti con costanza in ogni attacco fino a fine partita, ottenendo anche due big innings da sei punti ciascuno alla sesta ed alla nona ripresa. Sugli scudi di nuovo Calderon: 3 su 5 con quattro punti battuti a casa, Perez con tre valide, Minoia 3 punti battuti a casa, Cetti 3 punti segnati, Casana con due valide, il già citato Capra e Carnevale, autore di un triplo.

Le squadre ora si concedono la pausa estiva; la ripresa del Campionato è fissata il 28 e 29 agosto ma il Piacenza può prolungare le ferie di un’ulteriore settimana, essendo a calendario il turno di riposo alla quinta di ritorno. Appuntamento quindi il 5 settembre al De Benedetti contro i Rebels di Avigliana

Risultati Girone A

Reggio Emilia-Avigliana 2-0 (11-8 8-6); Fossano-Piacenza 0-2 (1-9 11-21)

Classifica Girone A

Poviglio 10v 4p; Junior PR 17v 5p; Codogno 17v 7p; Reggio E. 14v 8p; Piacenza 14v 10p; Fossano 8v 16p; Avigliana 8v 18p; Ares MI 7v 17p; Legnano 1v 21p