Piace, dalla Lazio arriva in prestito il difensore classe 2001 Nicolò Armini

Il sito ufficiale della Lazio conferma quanto anticipato nei giorni scorsi: il difensore classe 2001 Nicolò Armini è un nuovo giocatore del Piacenza Calcio. L’ormai ex capitano della Primavera è stato infatti girato in prestito alla società biancorossa, con la quale ha sottoscritto un contratto per la stagione 2021/2022.

Il talentuoso difensore romano avrà quindi l’opportunità di mettersi in luce in terza serie, nella speranza di confermare quanto di buono ha fatto vedere tra i giovani della “cantera” biancoceleste.