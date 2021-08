Serie A2, il calendario. Derby all’ultima giornata per Assigeco e Bakery Basket

Derby all’ultima giornata. Ecco il destino curioso di Assigeco e Bakery Basket, che si affronteranno nel campionato di Serie A2. La Lega ha reso ufficiali oggi i calendari: le due formazioni piacentine si troveranno di fronte alla 13esima e ultima di campionato, 2 gennaio 2021 al Palabanca, ritorno al Palabakery il 10 aprile. Per l’Assigeco esordio contro Udine in case e poi trasferta a Biella, la Bakery inizierà in trasferta a Milano e una settimana più tardi esordio al Palabakery contro Orzinuovi. I calendari completi sono sul sito legapallacanestro.com

IL CALENDARIO COMPLETO