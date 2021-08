Il Piace inizia a girare: 4-1 in amichevole al Leon. Dal mercato attesi tre nuovi arrivi

Un buon Piacenza, nonostante una temperatura infernale, ha regolato per 4-1 il Leon, formazione lombarda di serie D. Si tratta del primo successo stagionale in amichevole per i biancorossi, a segno nel primo tempo con Corbari e Parisi, entrambi i gol susseguenti da azioni d’angolo, prima della rete ospite firmata da Moreo su calcio di rigore.

Nella ripresa, Codromaz, in tap in dopo una punizione di Bobb, e Lamesta hanno arrotondato il punteggio. Intorno alla mezz’ora, Gissi ha fallito un calcio di rigore, intercettato dal portiere brianzolo.

Al Bertocchi, di fronte a un centinaio di coraggiosi che hanno sfidato il caldo record, Scazzola ha presentato i suoi, in entrambi i tempi, con il 3-4-2-1 d’ordinanza.

Esordio per il giovane Armini in difesa (da rivedere), a metà campo spazio alla coppia Corbari-Sulijc. Davanti, pochi spunti da parte di Dubickas sostenuto da Burgio e da un attivissimo Gonzi. Risparmiato a Cesarini un surplus di fatiche dopo questa dura fase di preparazione. Come detto, biancorossi parsi in miglioramento rispetto alle precedenti uscite e fisionomia di squadra già evidente e consolidata.

Lunedì prossimo arriverà dalla Lazio il ventenne Marino, centrocampista, ma il mercato pare tutt’altro che concluso. Il ds Scianó, prima della chiusura delle trattative, piazzerà altri tre innesti: un ulteriore centrocampista, un attaccante e anche un portiere “under”. Prossimo impegno, il primo ufficiale, domenica 22 agosto al Garilli con la Reggiana per il primo turno di Coppa Italia di categoria.

IL TABELLINO

PIACENZA

Pt. Stucchi; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Corbari, Suljic, Giordano; Gonzi, Dubickas, Burgio. All: Scazzola

St. Libertazzi, Nava, Tafa, Boffini; Zambruno, Bobb, ZIliotti, Cloralio; Spini, Gissi, Lamesta

A disposizione: Galletti, Borsatti, Compaore



AC LEON: Fontana,Villa, Beneruso, Leotta, Scaccabarozzi, Concina, Ronchi, Achenza, Marinoni, Moreo, Paprella. All.: Motta

A disposizione: Pulze, Bonsi, Garcea, Martignoni, Ferrè, Marzullo, Vavassori, Schiavo, Bonseri

Marcatori: 3’ Corbari, 12’ Parisi, 45’ Moreo rig. (L), 66’ Codromaz, 76’ Lamesta