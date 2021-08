Lega Pro, debutto di sabato per il Fiorenzuola. Alla terza Piacenza-Triestina di lunedì

La Lega Pro ha reso noto il calendario delle prime tre giornate del campionato di serie C, dove nel girone A giocano Piacenza e Fiorenzuola.

PRIMA GIORNATA – Il Fiorenzuola debutterà sabato 28 agosto in casa della Feralpisalò alle 17.30, mentre il Piacenza ospiterà il Trento domenica 29 alle 17.30.

SECONDA GIORNATA – Nella seconda giornata di andata il Fiorenzuola riceverà il Renate sabato 4 settembre alle 17.30. Stessa giornata e stesso orario per il Piacenza, che sarà ospite della Virtusvecomp Verona.

TERZA GIORNATA – Nella terza giornata il Fiorenzuola ospiterà l’Albinoleffe domenica 12 settembre alle 20.30, mentre il Piacenza giocherà lunedì 13 alle 21.00 contro la Triestina in trasferta.

IL CALENDARIO

COPPA ITALIA – Sarà invece derby in Coppa Italia per il Piacenza che sabato 21 agosto prossimo se la vedrà con la Reggiana nel primo turno eliminatorio (al Garilli). Turno esterno invece per il Fiorenzuola, sabato sul campo dell’Entella.