Silvia Zanardi è un fulmine: un altro titolo europeo Under 23 nell’inseguimento

Grande impresa per Silvia Zanardi, la giovane ciclista piacentina che oggi, martedì 17 agosto, ha conquistato una splendida medaglia d’oro agli Europei Under 23 in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. La 21enne atleta nata a Fiorenzuola, si è laureata campionessa continentale nella specialità dell’inseguimento individuale, precedendo l’irlandese Gillespie e l’inglese Smith. Un trionfo che conferma le doti straordinarie della Zanardi che, nel 2018, conquistò il titolo mondiale Juniores nella corsa a punti sulla pista svizzera di Aigle. Lo scorso anno fu ancora titolo europeo Under 23, sempre nella corsa a punti, specialità che le regalò anche un argento all’Europeo Elite di Povdiv, in Bulgaria.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà