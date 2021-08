L’Entella con il minimo sforzo, il Fiorenzuola raccoglie solo applausi. FOTO

Il Fiorenzuola dimostra di poter reggere l’urto con la categoria e, nonostante l’eliminazione dalla coppa Italia di serie C, esce dal campo di Chiavari con certezze nuove e un pizzico in più di ottimismo in vista dell’esordio in campionato di sabato prossimo con la Feralpisalò. L’Entella ottiene il pass per il secondo turno grazie a un calcio di rigore trasformato da Paolucci su gentile concessione della difesa rossonera, dopo settanta minuti di rare emozioni, di buona disciplina tattica dei valdardesi che hanno concesso nulla ai più quotati avversari. Una condotta di gioco encomiabile nonostante le assenze provocate dal Covid. Tabbiani ha presentato i suoi con il consueto 4-3-3 nel quale è stato Fiorini a fungere da regista, ben coadiuvato da un Palmieri parso elemento in grado di fornire qualità e sostanza al reparto mediano. In avanti, buona la prova di Tommasini che ha cercato l’intesa con Nicolò Bruschi. In buona sostanza, un buon Fiorenzuola che non avrebbe meritato l’eliminazione, ma che può ora concentrarsi al meglio sul campionato e che attende, già nelle prossime ore, ulteriori rinforzi dal mercato.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI