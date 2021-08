Clamoroso Nibbiano Valtidone: il centravanti sarà Daniele Cacia

Colpo ad effetto per il Nibbiano Valtidone, formazione piacentina che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza: la società del presidente Valter Alberici infatti, per il ruolo di centravanti si è assicurata le prestazioni di Daniele Cacia. L’ex attaccante del Piacenza dunque scende tra i dilettanti dopo una carriera luminosa tra i professionisti. La carriera del bomber calabrese si è interrotta con il campionato 2019/2020 con l’addio a metà stagione dopo il nuovo ritorno al Piacenza Calcio e dopo i contrasti con la dirigenza biancorossa. Ora la proposta presentata dal diesse Mauro Bergamaschi e la firma sul tesseramento che riporta in campo il centravanti, secondo cannoniere di sempre della serie B.

