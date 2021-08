Piace, domenica la prima di campionato. Scazzola: “Attenzione al Trento”

Esordio in campionato domenica pomeriggio per il Piacenza contro il Trento. A due giorni dal match mister Cristiano Scazzola è già carico: “Siamo contenti di tornare in campo, soprattutto davanti al nostro pubblico, speriamo di far divertire i tifosi”. Il tecnico biancorosso non si fida però dell’avversaria: “Il Trento è una neopromossa, certo, ma per modo di dire visto che ha una società molto forte, la scorsa stagione ha vinto il campionato e ha preso giocatori di categoria come Chinellato e Barbuti in attacco. Rispetto agli altri anni penso che queste neopromosse siano più attrezzate e che faranno meno fatica, loro hanno uno zoccolo duro e daranno sicuramente filo da torcere”.

