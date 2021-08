Riparte nel weekend dall’Ucraina la stagione di motonautica

La motonautica piacentina entra nel vivo della stagione 2021. Si riparte da Termopil (Ucraina, sabato 28 e domenica 29 agosto) per proseguire con Jedovnice (Repubblica Ceca, 4-5 settembre) e chiudere con Cremona (18-19 settembre). Nel bel mezzo, 11-12 settembre, lo spettacolo stellare della F1 sul circuito di San Nazzaro. Un menu da “leccarsi le dita” per gli addetti ai lavori e non solo.

F500 – Forte del titolo europeo conquistato in Polonia, Giuseppe Rossi mette la freccia e si sposta in corsia di sorpasso nei confronti dell’estone Erko Aabrams, ottimo (e fortunato) protagonista a Boretto Po. Questo è il grande match di giornata. Ma sicuramente non sarà “match a due” perché altri piloti possono intervenire. A cominciare dal pluricampione slovacco Marian Jung per continuare con l’austriaco-ungherese Attila Havas, con il polacco Marcin Zielinski e, perché no, con Andrea Ongari, debuttante ma con qualcosa in più, abbastanza vicino ai “top” della categoria. Lotta e spettacolo garantiti.

F250 – L’assenza forzata di Max Cremona, per problemi di lavoro, toglie alla seconda prova del mondiale una grande fetta di pathos. Sarà quindi il fratello Alex a mettere il bastone fra le ruote dell’ungherese Peter Bodor, splendido a Boretto ma deludente all’Europeo. Un duello sicuramente all’ultimo respiro. Per gli altri, dall’abruzzese Pasquale Contento ai tedeschi Probst e Hapner, dal bulgaro Ivanov al russo Khrushchev, probabilmente non resteranno che le briciole.

F125 – È caccia grossa alla ragazza estone Sanna Aaslav Kaasik che nella prima tappa mondiale a Boretto ha strapazzato tutti gli avversari. Tra questi uno sfortunatissimo Luca Finotti che rinuncia a Termopil per prepararsi all’Europeo. Hanno chance il polacco Synoracki, il bulgaro Lubenov e il cremonese Mattia Ghiraldi. Non ancora pervenuto l’americano Todd Anderson, il grande favorito ad inizio stagione.