Piace, quasi 600 abbonamenti staccati. I tifosi: “Che emozione tornare al Garilli”

Dopo 500 giorni di lontananza, dovuta alla chiusura degli stadi causa Covid, i tifosi del Piace non vedono l’ora di tornare a sostenere dal vivo la propria squadra del cuore: stamattina, sabato 28 agosto, alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Trento, una lunga fila di tifosi ha preso d’assalto la biglietteria per staccare un abbonamento che, dopo un anno più buio che mai, sa un po’ di rinascita.