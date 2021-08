Tre giocatori del Piacenza Calcio potrebbero presto essere convocati in Nazionale. Motivo per il quale la Federazione ha deciso di rinviare alle 20.30 di mercoledì 22 settembre la sfida tra i biancorossi e la Virtus Verona, originariamente prevista sabato 4 settembre (seconda giornata di campionato) in casa degli scaligeri.

