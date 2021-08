Mondiale di motonautica, Alex Cremona da favola sulle acque di Termopil

Dalle acque di Termopil (Ucraina) escono due grandi certezze per la motonautica piacentina: un fantastico Alex Cremona (F250) e un ottimo Giuseppe Rossi (F500) sono in piena corsa per vincere il mondiale.

F250 – É stato un weekend trionfale per Alex Cremona vincitore di tutte e tre le manche ed ora a pari punti in classifica generale con Peter Bodor che non è andato oltre il terzo posto finale confermando un calo vistoso dopo l’exploit di Boretto Po. A questo punto c’è anche grande rammarico per la mancata partecipazione di Max Cremona che sicuramente avrebbe potuto alzare la voce. Invece domenica prossima a Jedovnice (Repubblica Ceca) saranno il nostro Alex Cremona e Peter Bodor, appaiati a quota 35, a giocarsi il titolo.

F500 – Giuseppe Rossi batte un colpo vincendo la seconda manche ma purtroppo si ferma nell’ultima prova dopo il terzo posto nella prima manche. Sta di fatto che il rivale dichiarato Erko Aabrams (a secco nella prima, terzo nella seconda e vincente nella gara di chiusura) alla fine giunge terzo di tappa gratificato dal miglior tempo di manche. Una piccola beffa per il nostro Giuseppe Rossi in un weekend che ha visto lo slovacco Marian Jung grande protagonista sul sorprendente bulgaro Marinov. Due parole per lo sfortunatissimo Andrea Ongari che non ha collezionato punti ma è stato autore di una superlativa seconda manche che avrebbe anche vinto senonche a fine gara la giuria ha squalificato il nostro pilota per una partenza non regolare, con scafo di traverso. La classifica, dopo due tappe: Jung e Aabrams p. 35, Rossi 30, Havas 24.

F125 – In giornata di scarsa vena l’estone Sanna Aaslav Kaasik (solo sesta) per cui il bulgaro Luibenov (vincitore di tappa) balza in vetta alla classifica. Il cremonese Mattia Ghiraldi, quinto assoluto, resta quarto in classifica generale.