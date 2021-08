Piace, oggi la prima di campionato con il Trento. Cesarini in dubbio

Oggi, domenica 29 agosto, esordio in campionato per il Piacenza che, allo stadio Garilli, se la vedrà con il Trento, formazione neo promossa in serie C. Biancorossi reduci dal successo di coppa Italia con la Reggiana e che oggi, quasi sicuramente, dovrà fare i conti con l’assenza del capitano, Cesarini. L’ex Spezia è alle prese con alcuni guai muscolari che inducono a preservare il fantasista biancorosso. Mister Scazzola dovrà fare a meno anche dei difensori Simonetti, Angileri e Nava, mentre sono recuperati sia Corbari che Gissi, reduci a loro volta da alcune noie fisiche.

Sul fronte opposto, la squadra allenata da mister Parlato, specialista nelle promozioni dalla serie D, presenterà il temibile duo offensivo composto da Chinellato e Barbuti.

PIACENZA-TRENTO

PIACENZA (3-4-2-1) Stucchi; Codromaz, Tafa, Marchi; Parisi, Corbari, Sulijc, Giordano; Lamesta, Gonzi; Dubickas. (Pratelli, Libertazzi, Burgio, Armini, Bobb, Marino, Lamesta, Gissi, Spini, Rabbi). All. Scazzola.

TRENTO (4-3-1-2) Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Caporali, Gabriel Nunes, Osuji; Belcastro; Chinellato, Barbuti. (Tabarelli, Fontana, Chiesa, Amadori, Galazzini, Bigica, Bonomi, Matteucci, Pattarello). All. Parlato.

ARBITRO Enrico Gemelli di Messina