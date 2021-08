Silvia Zanardi dopo i tre ori europei: “Adesso il mio sogno si chiama Olimpiade”

Non esiste altro aggettivo se non “fenomenale” per definire l’impresa della ciclista piacentina Silvia Zanardi, che una manciata di giorni fa (sulla pista olandese di Apeldoorn, sede dei campionati europei Under 23) ha conquistato l’oro nell’inseguimento individuale, nella specialità a squadre e nella corsa a punti. Silvia, dopo giorni di allenamento a Bergamo è tornata a Piacenza e ci ha raccontato l’emozione di un’estate da record.