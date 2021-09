Calcio Dilettanti, domani si riparte con i primi impegni di Coppa. Gli incontri

Dopo 16 mesi di stop riparte finalmente domani, domenica 5 settembre, il calcio dilettanti con i primi impegni di Coppa. In tutte le categorie si giocherà a gara secca con eventuali tempi supplementari per Eccellenza e Promozione, con calci di rigore in caso di pareggio al 90′. Per il secondo turni bisognerà poi attendere i sorteggi. In Prima, Seconda e Terza Categoria, in caso di pareggio al 90′, si andrà direttamente ai calci di rigore senza supplementari. Fischio d’inizio a partire dalle 15.30.

COPPA ITALIA – ECCELLENZA E PROMOZIONE

Nibbiano & Valtidone-Felino

Pontenurese-Agazzanese (ore 16.30)

Arcetana-Gotico Garibaldina

CastellanaFontana-Salsomaggiore

Medesano-Alsenese

Montecchio-Bobbiese

Vigolo-Fiore Pallavicino

COPPA EMILIA – PRIMA CATEGORIA

Borgonovese-Ziano

Carpaneto Chero-Soragna

Vigolzone-Spes

Sporting Fiorenzuola-Sannazzarese

Podenzano-Pontolliese Gazzola

Rottofreno-Sarmatese

COPPA EMILIA – SECONDA CATEGORIA

Bobbio2012 Perino-Junior Drago

Audax Calcio Libertas-Corte Calcio

Rivergaro-Virtus San Lorenzo

Lugagnanese-Caorso

Gragnano-Libertas San Corrado

San Rocco al Porto-San Giuseppe

Pro Villanova-Niviano

Arquatese-San Filippo Neri

Turris-Salicetese

San Nicolò Calendasco-Gossolengo Pittolo

San Lazzaro Farnesiana qualificato direttamente al secondo turno di Coppa

COPPA PROVINCIALE – TERZA CATEGORIA

Fulgor Fiorenzuola-Vernasca

Gropparello-San Polo

Cadeo-Alseno Calcio

Bf Farini Bettola-JD San Giorgio

Bivio Volante-Pianellese

Folgore-Primogenita

Gerbidosipa-Virtus Piacenza

Travese-Lyons Quarto