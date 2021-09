Ci siamo: alle 15.30 riparte il calcio dilettanti con gli impegni di Coppa. Le sfide

Alla ricerca della normalità smarrita anche l’esercito del calcio dilettantistico si rimette ufficialmente in moto oggi, domenica 5 settembre, con il primo turno delle varie Coppe, ovviamente nel pieno rispetto del protocollo e soprattutto confidando di poter giocare fino in fondo questa stagione agonistica 2021/2022 e battezzata “della rinascita”.

L’ampia, se non quasi totale vaccinazione di atleti, tecnici e dirigenti dovrebbe stavolta fare da scudo ermetico al rischio contagi nei vari gruppi squadra ed è quindi giusto pensare positivo circa la possibilità di riavvolgere finalmente il filo del discorso all’ultima annata, la 18/19, che si è disputata regolrmente. Il Crer ha peraltro optato per una ripresa con format dei campionati ridotti e snellendo con la formula dell’eliminazione diretta, in gara secca, anche i tracciati di Coppa. Palla al centro alle 15.30, con eccezione per la gara di Pontenure che inizierà un’ora dopo (16.30).

Coppa Italia “Maurizio Minetti”

Ritorno all’antico per la Coppa riservata alle realtà di Eccellenza e Promozione, di nuovo abbinate. Qui previsti anche i tempi supplementari, oltre ovviamente ai rigori, in caso di parità al termine dei regolamentari. Occhi soprattutto puntati sul comunale di Pontenure, dove a campi invertiti si gioca il derby tra la Pontenurese di Bongiorni e la più altolocata Agazzanese di mister Piccinini. Più rodati i locali ma lo spessore dei granata, con tanto di temibile tridente composto da Burgazzoli, Bruno e Ranitier, è di tutto rispetto.

Confronto tra pari quota al ristrutturato e ripristinato “Molinari” di Nibbiano, dove il quotato ma rabberciato Nibbiano & Valtidone di mister Favalesi affronta il Felino. Sempre tra pari categoria il quasi derby che si gioca sul sintetico del “Puppo” tra il Vigolo del neo mister Esposito e il Fiore Pallavicino di patròn Rizzo e mister Fossati. Al “Soressi” l’ambiziosa Castellana Fontana di mister Costa promette di costituire un osso molto duro per il più altolocato Salsomaggiore, mentre il Gotico Garibaldina di Lele Reboli cercherà di sovvertire il pronostico sul lontano campo dell’Arcetana. Aria di blitz esterni a firma della Bobbiese di Melotti e dell’Alsenese di Guarnieri, rispettivamente impegnate a Montecchio e Medesano.

Coppa Emilia Prima categoria

Qui, e anche a piani inferiori, si passa direttamente ai tiri dal dischetto in caso di parità al triplice fischio. Per potenzialità la partita del giorno è quella in programma sul sintetico di Pontedell’Olio, tra le ben quotate Vigolzone e Spes. Poi altri quattro interessanti derby, ossia Borgonovese-Ziano, Sporting Fiorenzuola-Sannazzarese, Podenzano-Pontolliese Gazzola e Rottofreno-Sarmatese. Per il CarpanetoChero sfida casalinga con il Soragna.

Coppa Emilia Seconda categoria

Già qualificato al secondo turno per sorteggio il San Lazzaro Farnesiana. Le altre elette alla fase successiva dai seguenti confronti: Bobbio2012 Perino-Junior Drago, Audax Calcio Libertas-Corte Calcio, Rivergaro-Virtus San Lorenzo, Lugagnanese-Caorso, Gragnano-Libertas San Corrado, San Rocco-San Giuseppe, Pro Villanova-Niviano, Arquatese-San Filippi Neri, Turris-Salicetese, San Nicolò Calendasco-Gossolengo Pittolo.

Coppa Provinciale Coni

Al via anche la Coppa tra le nostre 16 portacolori di Terza categoria.

Il programma: Fulgor Fiorenzuola-Vernasca, Gropparello-San Polo, Cadeo-Alseno Calcio, Pol.Bieffe Bettola Farini-JD San Giorgio, Bivio Volante-Pianellese, Folgore-Primogenita, Gerbidosipa-Virtus Piacenza, Travese-Lyons Quarto.