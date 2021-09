Volley Academy, saluta Sazzi. Il suo posto in panchina lo prende Patrick Mineo

Dopo aver salutato Augusto Sazzi, che qualche settimana fa ha condotto la squadra Under 17 al titolo regionale e al decimo posto in Italia, la Volley Academy Piacenza ha annunciato l’arrivo di Patrick Mineo come nuovo allenatore delle squadre che affronteranno i campionati di B2, C, Under 18 e Under 16.

Mineo, nato a Roma nel 1986, dopo una carriera da centrale in Serie B e C, inizia ad allenare nel Marino Pallavolo. Dopo una stagione passa al Volleyro’ Casal de Pazzi dove contribuisce alla vittoria dello scudetto Under 16, Under 17 e Under 18. Nell’ultima stagione raggiunge i playoff di Serie C con l’Under 15 di Volleyro’ (conquistando la medaglia di bronzo alle finali nazionali) e vince lo scudetto Under 17.