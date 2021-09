Partito l’Open Volley Week: i ragazzi sono guidati dai coach della Gas Sales

Partita questa mattina, 7 settembre, l’“Open Volley Week” organizzata dalla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Un’iniziativa pensata per far ripartire il settore giovanile biancorosso #atuttogas, come recita lo slogan. La location scelta è quella del cortile esterno del Palagambardella di via Alberici: fino a venerdì pomeriggio i ragazzi nati tra il 2003 e il 2010 avranno la possibilità di unirsi al club di Superlega per provare a diventare i campioni del domani. Il tutto però all’insegna del divertimento, con gli allenatori biancorossi a spiegare i fondamentali del volley e a proporre anche altri esercizi motori.

L’occhio vigile di Renato Barbon, allenatore del settore giovanile arrivato da poco alla Gas Sales, indica la via giusta: “Questa iniziativa è stata proposta dalla commissione di allenatori dello staff della società biancorossa, la nostra intenzione è di creare un momento comune per portare qui sia gli atleti sia i giovani che hanno piacere a cimentarsi con le abilità del volley e non solo, anche di esercizi che ci permettano di capire se ci sono delle qualità che possono predisporre alla pallavolo”.

Chi si presenterà domattina avrà una bella sorpresa: al Palagambardella arriveranno infatti anche i giocatori della prima squadra, a mostrare ai giovani tutta la loro classe e a dispensare consigli tecnici. “Open Volley Week”, organizzato quest’anno per la prima volta in assoluto dalla società biancorossa, continuerà dunque fino a venerdì, dalle ore 7.45 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. I ragazzi dovranno portare solamente un abbigliamento idoneo a svolgere attività fisica e tanta voglia di divertirsi, non è infatti prevista nessuna pre-iscrizione.