Rugby, i Lyons tornano a ruggire domani in Coppa contro Valorugby

Ricomincia la stagione dei Lyons Rugby, che domani (sabato 11 settembre) alle ore 16.00 ospiteranno al Beltrametti ValoRugby per il primo turno di Coppa Italia “Già da due mesi stiamo preparando questa stagione – ha detto coach Gonzalo Garcia alla vigilia del match – sta andando bene anche se abbiamo avuto un po’ di infortuni, però siamo riusciti a lavorare nella parte fisica e tecnica per essere pronti per la Coppa Italia, anche se la usiamo come un’amichevole in preparazione al campionato di Top 10”.

Il tipo di squadra “è lo stesso dell’anno scorso, c’è qualche nuovo arrivo per dare un po’ di fuoco, giocatori di esperienza e giovani che speriamo possano dare qualcosa di più al gruppo”. Gli obiettivi sono ambiziosi: “Prima di tutto continuare con questo percorso di crescita della squadra, e quanto ai risultati poi arriveranno, ovviamente si punta al miglior risultato possibile in classifica, arrivare nei primi sei sarebbe un obiettivo molto alto, ma nemmeno così irraggiungibile. Spero, se la fortuna ci accompagna, di poter arrivare almeno vicino a questo obiettivo”.