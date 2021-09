Una volata da urlo: Silvia Zanardi è campionessa europea su strada U23

Continua a splendere la stella della ciclista piacentina Silvia Zanardi che oggi, 10 settembre, si è aggiudicata il titolo di campionessa europea vincendo la prova in linea Under 23 agli Europei di Trento. La giovanissima atleta azzurra, assieme alle compagne della Nazionale, ha condotto una gara meravigliosa, chiudendo in volata davanti all’ungherese Blanka Vas e alla francese Evita Muzic.

Un’estate a dir poco pazzesca per la Zanardi, che non più tardi di qualche settimana fa ha conquistato l’oro nell’inseguimento individuale, nella specialità a squadre e nella corsa a punti su pista.