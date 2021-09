Nelli e Olivera a ZC: “Sconfitta che non ci ferma”. Vigolzone, arriva mister Mazza

C’è già una gran voglia di rivalsa in casa Fiorenzuola. Lo si è intuito dalle parole di Jacopo Nelli e di Fabricio Olivera, centrocampista e difensore della squadra rossonera, ospiti della puntata di Zona Calcio andata in onda lunedì 13 settembre. I due giovani valdardesi hanno analizzato a fondo la gara con l’Albinoleffe che ha fatto segnare il primo ko stagionale dei ragazzi di mister Tabbiani.

“Abbiamo pagato il nostro calo nella ripresa – ha detto Olivera – e quando di fronte ci sono squadre di grosso calibro come quella bergamasca, difficilmente si portano a casa punti. Avevamo di fronte giocatori molto esperti in categoria che ci hanno ricordato quanto dobbiamo ancora crescere”.

Per Nelli però ci sono aspetti positivi: “In queste prime tre giornate abbiamo disputato buone gare e credo che il gruppo sia decisamente attrezzato per un campionato complicato come quello di serie C. Le scelte a disposizione del nostro mister non mancano e credo sia sempre in difficoltà quando è il momento di stilare la formazione iniziale”.

Nello studio di Alessandra Carlà e Michele Rancati, ospite anche il giornalista Marco Villaggi che, nella seconda parte della diretta, ha analizzato anche la domenica del calcio dilettanti. E proprio dall’ambito dilettantistico si registrano novità importanti: in Prima Categoria è saltata la prima panchina, con Massimo Mazza che ha rilevato Giacomo Porcari alla guida del Vigolzone dopo il ko subito per mano dello Zibello Polesine.