Piace nella tana della corazzata Triestina. Fuori Cesarini, Gissi centravanti

Si chiude questa sera (13 settembre) alle 21.00, con la sfida Triestina-Piacenza Calcio, la terza giornata del girone A di Serie C. I biancorossi, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Mantova, sono alla ricerca del primo successo stagionale in campionato, ma la squadra di Cristian Bucchi è una delle meglio allestite dell’intero girone.

I ragazzi di Scazzola sono dunque chiamati all’impresa, anche perché al “Nereo Rocco” marcherà visita il fantasista Cesarini, così come Angileri e Simonetti. Davanti, supportato da Gonzi e Corbari, dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Gissi. In mediana pronti a giocare Suljic e Bobb.

I padroni di casa, che puntano senza troppe smancerie alla vittoria del campionato, si dovrebbero presentare con un 4-2-3-1 decisamente offensivo, con l’ex biancorosso Galazzi, Procaccio e Di Massimo alle spalle dell’unica punta Gomez.

PROBABILI FORMAZIONI

Triestina: Offredi; Giannò, Ligi, Volta, Rapisarda; Giorico, Crimi, Di Massimo, Procaccio, Galazzi; Gomez.

Piacenza Calcio: Stucchi; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Suljic, Bobb, Giordano; Gonzi, Corbari, Gissi.