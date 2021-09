Stasera alle 20.30 puntata di Zona Calcio dedicata al Piace, ospite capitan Cesarini

Puntata speciale tutta dedicata al Piacenza questa sera per Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà.

Dopo quella tradizione del lunedì, in cui sono state analizzate la sconfitta del Fiorenzuola contro l’Albinoleffe e le prime giornate di campionato del calcio dilettantistico piacentino, questa sera l’attenzione si concentrerà sulla partita che il Piace ha giocato ieri sera in casa della Triestina, gara che ha chiuso la terza giornata del Girone A di Serie C.

Immagini, gol e commenti a partire dalle 20.30 con un ospite speciale: accanto ai giornalisti Paolo Gentilotti e Marcello Tassi, infatti, siederà il “mago” Alessandro Cesarini, fantasista e capitano dei biancorossi.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909, inviando anche audio o video di 20-30 secondi con opinioni, pareri o domande per gli ospiti in studio allo Spazio Rotative.

Le repliche di Zona Calcio del lunedì andranno in onda su Telelibertà oggi alle 9.00 e alle 17.00, mentre domani agli stessi orari si potrà rivedere la puntata di questa sera dedicata al Piacenza.

