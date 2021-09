Avviamento allo sport dei giovani e dei disabili, dal 18 la “Settimana europea”

E’ in arrivo, dal 18 al 25 settembre, “Beactive” la settimana europea dello sport per uno stile di vita sano per tutti, organizzata da Panathlon International.

Sette giorni solidali a favore dell’avviamento allo sport dei giovani e dei disabili, che offre a tutti i cittadini la possibilità di provare le diverse discipline sportive, per stimolarne l’approccio e la frequentazione.

IL PROGRAMMA

SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT