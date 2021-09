Fagioli da sogno: debutto da titolare e primo gol in Serie B a Buffon

Debutto da titolare e primo gol in Serie B a un mostro sacro come Gigi Buffon per il ventenne Nicolò Fagioli, centrocampista di talento e visione di gioco di proprietà della Juventus, in prestito alla Cremonese.

Il giovane piacentino ha sbloccato il risultato nel posticipo di campionato di questa sera a Parma: al 3′ Fagioli ha rubato il pallone a Cobbaut, lo ha scambiato con Di Carmine e poi ha battuto da appena dentro l’area Buffon, suo compagno in questi ultimi anni alla Juve.

Per la cronaca, Parma-Cremonese è finita 1-2.

