Super Bakery per tre quarti, poi l’allungo decisivo di Treviglio: 83-73

Nella terza e ultima sfida del girone di qualificazione di Supercoppa di Serie A2, la Bakery Piaenza cede per 83-72 sul campo della Blu Basket Treviglio.

I biancorossi, pur privi di Daniel Donzelli, partono con il turbo: parziale di 3-8 firmato dai soliti noti Morse-Raivio. Treviglio prova a fermare la verve biancorossa con una tripla del play Yancarlos Rodriguez, al quale però rispondono Bonacini e Morse, già 6 i punti personali per il lungo americano che sta creando non pochi problemi alla squadra di casa. Sul 10-15 Bakery, si sveglia la Blu Basket che guidata da due bombe di Miaschi rimette la testa avanti ma Piacenza non perde la concentrazione e rimane in scia fino al 21-20 con cui si chiude il primo quarto.

L’inizio della seconda frazione di gioco è tutto del capitano Marco Perin che con due arresti e tiro dei suoi porta i biancorossi sul +5. I meccanismi offensivi iniziano a girare a dovere e senza grosse forzature il punteggio recita 34-35 trascorsi 15’ di gioco; unica nota dolente i troppi tiri non contestati concessi agli avversari tramite ai quali rimangono in scia. Proprio grazie alle difese da registrare da ambo le parti i numerosi spettatori stanno assistendo ad una partita frizzante, con poche interruzioni e tanto basket giocato.

Il secondo quarto termina con una perfetta parità, 46 i punti per entrambe le formazioni. Mattatori dell’incontro finora Federico Miaschi con 15 punti, frutto di un quasi perfetto 6/7 al tiro e Nik Raivio con 11 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

Coach Campanella ripropone il quintetto iniziale per l’inizio di terzo quarto, Carrea invece fa esordire Potts, al posto di Venuti. Ritmi leggermente più lenti in questo secondo tempo dove a farla da padrone sono le difese; i due coach avranno sicuramente lavorato su quello che non ha funzionato visti i tanti punti concessi da entrambe le parti. Si sblocca finalmente Chinellato, che oltre ai 4 rimbalzi, aggiunge 5 punti in palleggio, arresto e tiro. L’americano Potts dimostra tutta la sua esperienza e risulta essere il protagonista, insieme al giovane Lupusor, dei 15 punti segnati da Treviglio nel quarto che si chiude ancora in parità, 61-61.

Sulla falsa riga del quarto precedente le due squadre stringono le difese e sono pochi i canestri concessi nei primi minuti di gioco; ennesima nota di merito per Giddy Potts che, in soli 13 minuti sul campo, illumina i suoi con giocate pregevoli portando Treviglio sul 71-63. Nel primo vero momento di difficoltà per la Bakery, Bonacini si affida al lungo Morse: canestro e fallo da sotto riporta Piacenza a -3.

Riaccende i motori Miaschi, tripla e penetrazione mancina per lui e massimo vantaggio treviglio, +10 Blu Basket. I biancorossi non riescono a ricucire il distacco, pur mostrando sprazzi di bel basket, e il match termina 83-72.

Un plauso per la Bakery, che in queste prime tre uscite ufficiali ha dimostrato di poter dire ampiamente la sua in questa categoria; due delle tre squadre affrontate in questo mini girone sono infatti tra le favorite per la promozione in Serie A e i piacentini non hanno affatto sfigurato, alzando i ritmi e l’intensità in vista dell’inizio del campionato.

Appuntamento a sabato 3 ottobre 2021 alle 18.00, con il primo match ufficiale in casa dell’Urania Milano.

IL TABELLINI

GRUPPO MASCIO BLU BASKET TREVIGLIO: Agbortabi ne, Potts 7, Langston 11, Reati 2, Miaschi 20, Bogliardi 4, D’Almeida 6, Sacchetti 6, Venuto 3, Abati Toure’ ne, Rodrìguez 8, Lupusor 16.

Allenatore: Michele Carrea

BAKERY PIACENZA: Bonacini 13, Lucarelli 8, Raivio 17, Donzelli ne, Morse 18, Sacchettini 4, Chinellato 5, Czumbel, El Agbani ne, Perin 7, Ringressi ne.

Allenatore: Federico Campanella

Parziali: 21-20, 46-46; 61-61, 83-72.