Gol e commenti dalla Serie C alla Terza Categoria stasera a Zona Calcio. Ospite Scazzola

I pareggi di Piacenza e Fiorenzuola, ma anche la domenica ricca di gol ed emozioni del calcio piacentino protagonisti questa sera alle 20.30 a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà.

Come ogni lunedì, in primo piano la giornata di Serie C, che ha visto due pareggi carichi di rimpianti per le due piacentine contro Pro Patria e Pro Sesto. Ospite per i biancorossi sarà mister Cristiano Scazzola, mentre a rappresentare in studio i rossoneri sarà il difensore Luca Ferri.

Nella seconda parte, spazio al calcio dilettanti: ieri in campo le squadre dilettantistiche, dall’Eccellenza alla Terza. Immagini, gol, emozioni e commenti con i tanti ospiti allo Spazio Rotative.

