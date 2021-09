Calcio, Piacenza stasera in campo a Verona a caccia della svolta. Forfait di Cesarini

Non c’è quasi il tempo per respirare in questo periodo per il Piacenza che questa sera, 22 settembre, deve rituffarsi in campionato per giocare il recupero della seconda giornata del girone A di Serie C in casa della Virtus Verona.

Si scende in campo alle ore 20.30, e ieri purtroppo è arrivata la brutta notizia che si temeva in casa biancorossa, ossia il forfait del capitano Alessandro Cesarini. Il fantasista, dopo uno stop che durava da fine agosto, ha giocato uno spezzone di gara domenica scorsa contro la Pro Patria, e anche bene, ma ha accusato nuovamente alcuni problemi muscolari e non sarà nemmeno convocato.

L’allenatore Cristiano Scazzola era preoccupato delle sue condizioni già lunedì , alla vigilia della partita di stasera è arrivata l’amara conferma. Oltre a questo, il tecnico predica grande attenzione per l’avversario che i suoi si troveranno di fronte: “Sarà una partita difficile, del resto lo sono tutte in questa categoria, partite facili non ce ne sono. Questa è una squadra che lo scorso anno ha disputato i playoff, una formazione che può contare su un attacco importante, con giocatori esperti che hanno anche fatto la Serie B. Come sempre però, dobbiamo pensare a noi stessi e a fare la prestazione che perlomeno abbiamo offerto in queste prime cinque partite, migliorando gli aspetti che dobbiamo migliorare, su tutti arrivare a una vittoria che finora in campionato ci è sfuggita per un soffio, in questi primi tre turni di Serie C”.

Si andrà comunque a caccia del primo successo in campionato, senza cercare alibi negli infortuni: “Siamo solamente all’inizio e la classifica cominceremo a guardarla tra un po’. Per il momento dobbiamo soprattutto pensare alle prestazioni, confermare quanto di buono abbiamo fatto nelle partite precedenti e cercare di limare gli errori, che non sono pochi. Disputando al massimo dell’impegno partita per partita e giocando ogni tre giorni come stiamo facendo in questo periodo non è semplice recuperare, abbiamo diversi giocatori che mancano all’appello, però anche una rosa che ci permette di variare e di poter sopperire alle assenze”.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, oltre a Cesarini non ci saranno i lungodegenti Simonetti e Angileri, oltre a Tafa che dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata contro la Pro Patria. Armini ha invece recuperato e giocherà nella difesa a tre con Codromaz e Marchi davanti a Stucchi in porta, centrocampo con Suljic e Bobb in mezzo e Giordano e Parisi sugli esterni. Si potrebbe vedere qualcosa di diverso in attacco, il mister deciderà all’ultimo, per il momento sembrano in vantaggio sugli altri Gonzi e Corbari dietro Dubickas unica punta.