Pennetta in campo alla Nino Bixio: “Tanti sacrifici per il tennis, non ho rimpianti”

Parla con la stessa determinazione di quando impugnava la racchetta. Ai ragazzi racconta i segreti per coltivare una mentalità vincente: quella che, fin da giovane, l’ha guidata verso successi indimenticabili per lo sport italiano. L’ex tennista Flavia Pennetta è stata ospite, stamattina, della “Nino Bixio” di Piacenza, con tanto di pancione per l’attesa del terzo figlio insieme a Fabio Fognini. Dopo un lungo dialogo con i tennisti della società canottieri, tra aneddoti e confessioni, la campionessa di Brindisi – la seconda italiana di sempre ad aggiudicarsi un torneo del Grande Slam – è scesa in campo, sulla terra battuta lungo il Po, per guidare gli allievi in un allenamento a tutto tondo. Ecco, nel servizio di Thomas Trenchi, la sua mattinata piacentina.