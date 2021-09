Con la sfida alla corazzata Padova si apre il campionato di Top 10 dei Lyons

Il grande giorno è arrivato: oggi, sabato 25 settembre, la Sitav Rugby Lyons si tuffa nel nuovo campionato di Top 10. Lo fa presentandosi in uno degli stadi più importanti d’Italia: al “Plebisicito” di Padova contro il Petrarca. Ci si aspetta un’atmosfera da grande evento e un avversario tosto, ma se c’è una cosa che abbiamo imparato dagli uomini di Garcia è che non si fanno intimorire facilmente e venderanno cara la pelle.

Il Petrarca Padova è sicuramente una delle favorite allo scudetto, dopo la finale persa in casa contro Rovigo dello scorso 2 giugno. Gli uomini di Marcato sono partiti a mille in Coppa Italia, con due larghe vittorie contro Mogliano e Viadana, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni: riprendersi dallo smacco subito dai rivali di Rovigo e portare a casa il tanto agognato tricolore. Per farlo sono arrivati alla “Guizza” due veterani in uscita dalla Benetton Treviso come Esposito e l’ex capitano biancoverde Sgarbi, oltre che a giocatori affermati al massimo livello del campionato italiano come Nardo Casolari (strappato al Calvisano, a lui il compito di sostituire Cannone), Lorenzo Citton e Matteo Canali (in uscita da Rovigo). Ci si aspetta una partenza importante e un’altra prova di forza dai “tuttineri”, ma i “leoni” sanno essere una vera spina nel fianco in queste occasioni.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz (vcap), Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Salvetti, Petillo, Bance; Portillo, Lekic; Salerno, Rollero, Cafaro

A disposizione: Canderle Fe, Actis, Scarsini, Moretto, Bottacci, Fontana, Forte, Via G