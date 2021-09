Il Piace va alla ricerca della prima vittoria in campionato. Domani i biancorossi scendono in campo contro il Mantova, in trasferta, alle 17.30. “Nelle ultime partite – commenta il mister Cristiano Scazzola – abbiamo mostrato ottime prestazioni, ma bisogna essere più rabbiosi e lucidi per concretizzare le occasioni offensive”. Ecco l’intervista all’allenatore.