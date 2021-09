Dilettanti, tutto il programma. In promozione c’è il derby Bobbiese-Vigolo

Nuova domenica di calcio dilettanti, con incontri stuzzicanti dall’Eccellenza alla Terza Categoria e soprattutto tanti derby che si preannunciano avvincenti. Fischio d’inizio a partire dalle 15.30, tutti i risultati in tempo reale sul portale Libertasport.

ECCELLENZA

La vera Agazzanese di mister Piccinini, recuperati tutti gli effettivi, si vedrà verosimilmente dopo il turno di sosta che l’attende tra sette giorni. Intanto cercherà di incamerare il secondo risultato positivo di fila nel confronto interno odierno, sempre al “Curtoni” di Borgonovo, contro il più gettonato Cittadella. Salutata senza rimpianti la Coppa “Minetti” il Nibbiano & Valtidone di mister Favalesi viaggia con fiducia alla volta di Modena dove l’attende la sfida con la Modenese di Fontana.

PROMOZIONE

Occhi puntati sul derby in testacoda che va in scena a Bobbio, dove la capolista neroverde guidata da Melotti riceve la visita di un Vigolo a secco di punti. Per il pimpante Gotico Garibaldina di mister Reboli, prova della verità nell’appuntamento casalingo con il forte Noceto. Esame tosto, sul campo amico, anche per la dirompente Alsenese, pronta a dar battaglia al Carignano. Al “Soressi” pronostico decisamente dalla parte della Castellana Fontana di Costa a caccia del secondo successo di fila al cospetto della Langhiranese, mentre la Pontenurese di Dario Bongiorni, anch’essa impegnata tra le mura di casa, deve trovare la chiave di svolta contro Il Cervo. Il giovane Fiore Pallavicino va in cerca di punti sul campo della Viarolese.

PRIMA CATEGORIA

Ben cinque derby e il test probante a domicilio del Fidenza per la capolista Sarmatese quale ricco menù della terza giornata che vede a riposo l’altra prim’attrice Zibello. Biancazzurri di Caragnano per il tris di successi di fila in quel di Busseto, cioè la tana del Fidenza. Al “San Germano” sfida di campanile per eccellenza tra il Podenzano, tuttora al palo, e il più quotato Vigolzone. E’ anche la sfida tra i nostri tecnici più longevi, che insieme fanno circa 1.800 panchine, ossia Mario Sparzagni e Massimo Mazza. Qualche chilometro più in là, al “Cementirossi”, la Pontolliese Gazzola di Idi cerca il bis e si preannuncia avversaria bella tosta per il Carpaneto Chero. Al “Puppo” altra bella contesa tra la Spes che punta ai massimi e lo Sporting Fiorenzuola. Altra tappa esterna ad alto coefficiente di difficoltà per la giovane Borgonovese, stavolta attesa a Monticelli dalla Sannazzarese. Il derby del riscatto per due è infine quello di Ziano, tra i locali di Viciguerra e il Rottofreno di Soressi.

SECONDA CATEGORIA

Programma del secondo turno di campionato.

Girone A: Audax Calcio Libertas-Gragnano, Niviano-Junior Drago, San Corrado-Rivergaro, San Filippo Neri-Gossolengo Pittolo, San Giuseppe-San Lazzaro, San Nicolò Calendasco-Turris, San Rocco-Bobbio 2012 Perino.

Girone B: Arquatese-San Leo, Caorso-Pro Villanova, Corte Calcio-Scanderbeg, Fraore-Virtus San Lorenzo, Montebello-Salicetese, Sissa-Lugagnanese.

TERZA CATEGORIA

Programma della giornata numero 3: Folgore-San Polo, F.Fiorenzuola-Cadeo, Gropparello – Bieffe Farini Bettola, Pianellese-Alseno Calcio, Primogenita-Lyons Quarto, JD San Giorgio-Gerbidosipa, Vernasca-Bivio Volante, Virtus Piacenza-Travese.