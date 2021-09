“Città più sportive”, Piacenza al 50° posto in Italia nella classifica del Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore ha pubblicato una speciale classifica con le province più sportive d’Italia. L’indice, giunto alla 15esima edizione, è calcolato su 36 indicatori suddivisi in quattro categorie: strutture sportive, sport di squadra, sport individuali, sport e società.

Tenendo conto dell’indice di sportività, la provincia di Piacenza si assesta al 50° posto della graduatoria finale. Sulle 36 classifiche parziali disponibili, il nostro territorio si piazza per quattro volte tra le prima dieci: negli sport di squadra siamo quinti nella categoria relativa al rugby e sesti nel calcio dilettanti. A livello individuale, Piacenza si colloca al nono posto in tutta Italia per quanto concerne i motori. Molto bene anche nel rapporto tra Covid e ripresa dell’attività sportiva: in quella graduatoria la nostra provincia è quinta.

LA CLASSIFICA DEL SOLE 24 ORE