Calcio piacentino in lutto: è morto Giampiero Gregori, ex assistente arbitrale di serie A

Un fulmine a ciel sereno per il calcio piacentino: oggi, all’età di 62 anni, è scomparso Gianpiero Gregori, per anni assistente arbitrale giunto nel corso della carriera a disimpegnarsi sui campi della serie A. Per tanto tempo, colonna della sezione piacentina della quale è stato anche presidente, anche in ambito regionale e nazionale ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno dell’Aia. Stando alle notizie raccolte, Gregori è morto nel corso di una vacanza in Sudamerica: dopo il ricovero ospedaliero, le sue condizioni si sarebbero aggravate fino alla prematura scomparsa.

CORDOGLIO – Il comitato regionale dell’Aia emiliano-romagnola “si stringe intorno al dolore della famiglia di Gregori e della sezione di Piacenza per la sua scomparsa”. Lo fa anche il comitato sardo, evidenziando “la lunga e prestigiosissima carriera di Giampiero, prima da assistente arbitrale nelle massime categorie nazionali e poi da dirigente”. Gero Drago, presidente degli arbitri di Agrigento, manda un messaggio d’affetto ai parenti e colleghi piacentini. Altri ricordi di Gregori, tramite i social, sono condivisi da Bologna, Palermo e non solo.