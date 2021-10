Piace, domani la Pergolettese. Scazzola: “Adesso è il momento di dare continuità”

Non si fida della Pergolettese mister Cristiano Scazzola. L’allenatore del Piacenza ha parlato questa mattina, 2 ottobre, alla vigilia del match di domani pomeriggio, ore 14.30, in casa della squadra lombarda, reduce da un sonoro 5-0 subito dal Seregno.

“Noi vogliamo sempre i tre punti – le parole di Scazzola – ma non sarà comunque una partita facile, loro hanno giocatori di categoria e anche elementi come Morello e Bariti che sono stati in categorie superiori. Noi dovremo pensare come sempre a fare la nostra prestazione per dare continuità alla vittoria di mercoledì scorso”.

Si valuterà fino all’ultimo l’impiego dal primo minuto di capitan Cesarini, per il resto dovremmo vedere lo stesso undici titolare di mercoledì. La conferenza-stampa è stata anche l’occasione per salutare l’addetto-stampa Niccolò Arenella, che andrà alla Fisi, ma continuerà a collaborare con la società biancorossa.