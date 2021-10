Rugby, il Top 10 torna al Beltrametti: alle 16.00 i Lyons sfidano Valorugby Emilia

Torna il campionato di Top 10 a Piacenza, e lo fa in grande stile: oggi, sabato 2 ottobre ore 16.00 al “Beltrametti”, arriva il Valorugby Emilia, per un nuovo capitolo del sempre intrattenente e sentito derby emiliano. I Lyons sono chiamati a dare risposte e trovare la prima vittoria in stagione, sperando di andare fino in fondo al “colpaccio” mancato tre settimane fa proprio contro la formazione reggiana, messa in seria difficoltà nel primo turno di Coppa Italia.

Dal canto loro, gli uomini di Roberto Manghi hanno iniziato al meglio la loro stagione, con due rotonde vittorie in trasferta sui campi dei Lyons e della Lazio nella prima giornata di campionato. I “Diavoli” sono tra le grandi favorite per lo scudetto, e dispongono di un grandissimo arsenale offensivo, come dimostrano i 100 punti segnati nelle prime due uscite ufficiali. Nella prima sfida con i Lyons, il Valorugby ha dominato la contesa soprattutto in rimessa laterale, marcando ben 4 mete grazie a poderose maul avanzanti, un aspetto del gioco da tenere in grande considerazione per quanto riguarda i bianconeri.

Il campionato dei bianconeri è iniziato forse con la sfida più difficile in assoluto, ovvero la trasferta sul campo del Petrarca Padova. I Lyons hanno venduto cara la pelle, ma hanno potuto fare poco contro la potenza e la superiorità fisica degli avversari. Nelle prime tre uscite stagionali i Leoni hanno subito decisamente troppo in difesa, concedendo agli avversari sempre almeno 40 punti.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Cissè; Salvetti, Cemicetti; Scarsini, Rollero, Cafaro

A disposizione: Canderle Fe, Actis, Salerno, Janse van Rensburg, Bance, Fontana, Cuminetti, Via G