I campioni del kick boxing alla Yama Arashi per preparare Europei e Mondiali

Alla Yama Arashi Kickboxing d’eccellenza: molti atleti azzurri sentivano la necessità di combattere in vista dei prossimi Mondiali Senior e degli Europei Junior, calendarizzati rispettivamente tra due settimane a Jesolo e tra un mese a Budva (Montenegro). Si arriva da due anni di attività quasi nulla, e in questa fase di rifinitura della preparazione è necessario combattere per ritrovare le giuste sensazioni.

Per soddisfare questa esigenza, la Yama Arashi ha prontamente ospitato tutti coloro che volevano essere presenti. Infatti, nel weekend ben 14 Atleti della squadra azzurra Federkombat si sono ritrovati alla Yama Arashi per allenarsi insieme. In totale tre sessioni di due ore per il Pointfight e altrettante per Light-Contact e Kick-Light. Altri 30 fighters hanno avuto l’opportunità di allenarsi con questi campioni: Linda Barbazza, Somaya El Hayek, Nikol Ilieva, Camilla Marenghi, Sara Adamini, Deborah De Vita, Karim Touissi, Gabriele Lanzilao, Adam Touissi, Davide Colla, Simone De Vita, Riccardo Albanese, Davide Guffanti, Ioan Gherasim.

Spicca tra di loro il nome del piacentino Davide Colla: “Un onore potermi allenare con questi grandi campioni, il mio obiettivo è di confermare il titolo mondiale”. Le azzurre piacentine Camilla Marenghi, Nikol Ilieva e Linda Barbazza saranno invece impegnate agli Europei.