Modena vince 3-2 nell’ultima amichevole precampionato ma è già una buona Gas Sales

Finisce 3-2 al tie break in favore di Modena l’ultima amichevole precampionato della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza disputata al PalaPanini mercoledì 6 ottobre.

Primo set ad appannaggio dei gialloblù, nel secondo e terzo set ottima prestazione del Piacenza che si porta in vantaggio. Vincono il quarto set i canarini che si aggiudicano anche il tie break. Coach Bernardi a fine partita: “È stata un’amichevole positiva. Siamo all’inizio di un percorso importante, i primi tre set abbiamo giocato ad un buonissimo livello con grande intensità. Siamo riusciti ad imporre un gioco molto efficace. In una partita di campionato non avrei fatto tutti questi cambi, ma ho scelto di mettere alla prova i giocatori perché tutti devono sentirsi pronti e parte integrante di questo gruppo. Nel quarto e quinto set abbiamo ceduto psicologicamente e fatto molti errori, ma siamo pronti per domenica”.

Domenica, infatti, i biancorossi affronteranno alle 15.30 Ravenna al Palabanca, prima partita della nuova Superlega 2021/2022.

Top scorer del match: lo schiacciatore Francesco Recine (15 punti), l’opposto Adis Lagumdzija (12 punti) e lo schiacciatore Thibault Rossard (11 Punti).

(25-16; 21-25; 21-25; 25-18; 15-8)