La stanchezza si fa sentire, nella Corsa a punti la Zanardi è quinta

Fa notizia il piazzamento fuori dal podio di Silvia Zanardi che oggi, venerdì 8 ottobre, sulla pista di Grenchen, in Svizzera, ha chiuso al quinto posto nella specialità della corsa a punti. Una gara che lascia qualche rammarico per la giovane velocista piacentina che, dopo un’estate di successi, ben tre titoli europei nell’Under 23 e il titolo italiano su strada sempre tra le Under 23, ha sciupato l’opportunità per un nuovo alloro continentale. Prima a metà gara, la pistard ha pagato a caro prezzo lo sforzo, arrivando scarica alle volate conclusive che hanno consegnato la medaglia d’oro alla russa Khatuntseva.

