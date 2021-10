Primavera, il Piace batte il Fiorenzuola 3-2 in un derby dalle mille emozioni

Solo applausi per Piacenza e Fiorenzuola Primavera, che sul campo di gioco sintetico “Gianni Rubini” di Podenzano hanno dato vita questo pomeriggio, 9 ottobre, a un derby degno di questo nome. Alla fine l’hanno spuntata i ragazzi di Tretter per 3-2, ma i rossoneri di Turrini escono dal campo a testa alta per la reazione e il pari sfiorato all’ultimo secondo.

LA CRONACA – La prima occasione è per i rossoneri, bella sovrapposizione sulla sinistra di Bernardi e cross in area per Caffarra che conclude debolmente, Galletti blocca. La reazione dei biancorossi è affidata a Hrom, tiro parato da Maini. Ancora pericoloso il Fiorenzuola, Guglielmetti calcia fuori da dentro l’area. Risponde il Piacenza di nuovo con Hrom, stop sbagliato davanti al portiere che costa il mancato vantaggio. Buona poi la parata di Maini sul calcio di punizione di Russo, ed è ancora il portiere a salvare i suoi poco dopo sul sinistro di Boffini. Al 27esimo clamorosa traversa di Guglielmetti, il guardalinee aveva già segnalato il fuorigioco, ma il pallone era arrivato al giocatore rossonero da un tocco di un biancorosso. Incredibile poi il gol divorato da Grossi al 36esimo, di testa a porta vuota su cross di Ruiz. Allo scadere, buona occasione per Anelli su invenzione di Kashari e squadre negli spogliatoi.

Si riparte con gli stessi 22 in campo e dopo 5 minuti il Piacenza sblocca la partita: grande giocata di Russo sulla sinistra che mette in mezzo per Hrom, controllo in area e conclusione imparabile per l’1-0. Tempo 120 secondi ed ecco il raddoppio, con Ruiz che vola sulla sinistra e beffa Maini con il pallonetto. Guglielmetti ha quindi la palla per riaprire il match, ma Galletti è bravissimo in uscita. Il gol arriva al 16esimo, sempre Guglielmetti si invola centralmente e stavolta non sbaglia il 2-1. I rossoneri si devono scoprire e ne approfitta Grossi, che su ottimo assist di Hrom segna il terzo gol. Il Fiorenzuola non si arrende e trova il 3-2 con un bel sinistro di Anelli nel recupero, ma non è finita perché proprio allo scadere Galletti fa il miracolo, salva il risultato su una mischia in area e regala il derby ai suoi.

PIACENZA-FIORENZUOLA 3-2

PIACENZA: Galletti, Cloralio, Ruiz, Villoni, Borsatti, Ghisoni, Russo, Boffini, Grossi (35′ st Compaore), Ziliotti (35′ st Riva), Hrom. A disposizione: Fossati, Campanati, Baia, Ibhadon, Galli, Fasan, Fedeli, Poerio, Schettino. All. Tretter.

FIORENZUOLA: Maini, Parenti, Bernardi, Colleoni (14′ st Spagnolo), Marmiroli, Maselli, Anelli, Caffarra (32′ st Arcopinto), Guglielmetti (25′ st Gnocchi), Giallombardo (25′ st Kashari), Kashari (14′ st Cecere). A disposizione: Ruta, Kupa, Errigo, Cerbone, Hajdini, Libonati, Villa. All. Turrini.

RETI: 5′ st Hrom (P), 7′ st Ruiz (P), 16′ st Guglielmetti (F), 27′ st Grossi (P), 46′ st Anelli (F). Ammoniti: 21′ st Giallombardo (F).

