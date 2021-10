Dai Primi calci alla Juniores, la Spes Borgotrebbia presenta il settore giovanile

Giornata speciale per la Spes Borgotrebbia: prima della gara tra la prima squadra e il Vigolzone, la società cittadina ha presentato il florido settore giovanile.

Undici le squadre impegnate nei vari campionati, a cui si somma la scuola calcio per i bambini nati nel 2014, 2015 e 2016, per un totale di oltre 200 tesserati. E poi allenatori, dirigenti e preparatori.

Un piccolo esercito che tutti i giorni anima il centro sportivo di via Anguissola, punto di riferimento non solo per il quartiere.

Un festa resa completa dal successo della prima squadra per 5-2, trascinata anche dal tifo dei giovani tifosi rimasti sugli spalti.

