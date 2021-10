Dilettanti, il derby Alsenese-Vigolo e la sfida ad alta quota del Nibbiano: il programma

Nuova domenica di calcio dilettanti, tra incroci interessanti e match che si preannunciano spettacolari. In Eccellenza appuntamento esterno ad alto quoziente di difficoltà per il Nibbiano & Valtidone, mentre in Promozione, oltre che sul derby Alsenese-Vigolo, attenzione in particolare puntata sul “Soressi” e sul campo di Pontenure. In Prima riflettori sulla partita del giorno tra Spes e Vigolzone. Palla al centro, non su tutti i campi, alle 15.30. Tutti i risultati in tempo reale disponibili sul portale Libertasport.

ECCELLENZA

Apparentemente proibitivo il compito che attende il Nibbiano & Valtidone, pronto ad affrontare in terra nemica il Rolo, squadra partita a fari spenti ma che si è già segnalata tra le migliori del lotto. Agazzanese che ha invece giocato ieri nell’anticipo contro la Sanmichelese.

PROMOZIONE

Il derby di giornata è certamente Alsenese-Vigolo, con i padroni di casa avanti dieci lunghezze (dopo quattro giornate) rispetto alla Cenerentola in biancorosso, che medita però di rialzare quanto prima la testa. La capolista Bobbiese va più che convinta alla ricerca del pokerissimo di successi di fila nella tana della Valtarese, mentre si preannuncia più tosto l’impegno interno della Castellana Fontana, che al “Soressi” riceve la visita del Tonnotto San Secondo. Pontenurese intenzionata ad inanellare il terzo risultato utile di fila contro il Carignano. Al “Levoni” il Gotico riceve il Cervo. Per il Fiore Pallavicino di Fossati trasferta a Medesano.

PRIMA CATEGOORIA

A riposo la Sannazzarese in questa quinta tappa caratterizzata in particolare dal derby del “Puppo” tra le due squadre piacentine più gettonate della vigilia, ossia la Spes Borgotrebbia E il Vigolzone di Mazza. Lo Sporting Fiorenzuola, attuale battistrada, va a cercare conferme a domicilio del gagliardo Ziano. La virtuale capolista Zibello è a sua volta di scena a Podenzano. Parecchio interessante anche il confronto che si gioca a Busseto tra le quotate Fidenza e Carpaneto Chero, oltre agli altri due derby di giornata, cioè Rottofreno-Sarmatese e Pontolliese Gazzola-Borgonovese.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

A.C. Libertas-Junior Drago, Bobbio Perino-Rivergaro, San Corrado-Turris, Niviano-San Lazzaro, San Giuseppe-San Filippo Neri, San Nicolò Calendasco-Gossolengo Pittolo, San Rocco-Gragnano.

Girone B: Arquatese-Pro Villanova, Club Mezzani-Salicetese (ore 15.00), Corte Calcio-San Leo, Lugagnanese-V. San Lorenzo, Montebello-Caorso, Fraore-Scanderbeg, Sissa-Vicofertile .

TERZA CATEGORIA

Alseno Calcio-Cadeo, F. Fiorenzuola-B.F. Farini Bettola (a Chero, ore 16.30), Gropparello-Lyons Quarto, Pianellese-Travese, Primogenita-Folgore, Vernasca-San Polo (a Lugagnano, ore 19.30), Virtus Piacenza-Gerbidosipa (Puppo, ore 17.30).