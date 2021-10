Una targa per ricordare “Alle” Repetti. “Il nostro allenatore per sempre con noi”

Per “i suoi ragazzi”, come li chiamava lui, più che un allenatore era un fratello maggiore e nemmeno la sua scomparsa – avvenuta a 51 anni lo scorso febbraio a causa di una brutta malattia – è riuscita a frapporsi tra lui e i giovani atleti del Piacenza Triathlon Vittorino. “I suoi insegnamenti, i suoi consigli e il suo buon umore rimangono sempre con noi – raccontano – accompagnandoci non solo durante gli allenamenti ma anche e soprattutto nella vita”.

Alessandro Repetti, per tutti “Alle”, rimane una presenza costante nel club piacentino, che contribuì a fondare all’inizio degli anni 2000. Da sabato lo è ancora di più, grazie alla targa commemorativa che amici, famigliari e ovviamente i suoi ragazzi hanno affisso accanto alla reception di quella che era la sua seconda casa: il Polisportivo di Largo Anguissola. L’inaugurazione della targa è avvenuta sabato scorso alla presenza della madre Lucia, dell’assessore allo sport Stefano Cavalli, del presidente di Activa Nicola Vitali e di un folto gruppo di giovanissimi atleti accompagnati dai genitori.

“E’ un modo per ricordarlo e per avere sempre Alle con noi – spiega Michele Pezzati, che prima di diventare un collega tecnico è stato suo allievo. – Il Piacenza Triathlon Vittorino ringrazia l’amica Barbara Bocchi che ha reso possibile questa iniziativa e naturalmente il centro Polisportivo che ha subito accettato di riservare un piccolo posticino per il nostro Alle”.

“Alessandro era amato e ben voluto da tutti – ha aggiunto Lucia Parma, mamma di Repetti. – E’ bellissimo vedere quello che ha lasciato a questi ragazzi, trasmettendo loro i sani valori dello sport con il suo immancabile sorriso”.

E’ proprio vero: “Alle” non se ne andrà mai.