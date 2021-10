Basket, le piacentine della pallacanestro affrontano domani tre corazzate

Squadre piacentine di basket che saranno tutte impegnate in casa domani alle ore 18.00 in campionato. In Serie A2 l’Assigeco ospiterà Treviglio, una della corazzate del girone, la Bakery riceverà al PalaFranzanti Pistoia, vincitrice della Supercoppa Italiana. Impegno difficile anche per i Fiorenzuola Bees in Serie B, i gialloblu attendono al Palamagni una Vicenza attualmente a punteggio pieno.

