Domani la Gas Sales sfida i campioni della Lube. “Non sono ammessi errori”

“La vittoria di domenica contro Ravenna è stata importantissima e ha contribuito a dare fiducia al gruppo squadra. Il prossimo test sarà importante, domenica ci aspetta la Lube, giochiamo contro un gruppo che non ha bisogno di presentazioni”.

Con queste parole il libero biancorosso Leonardo Scanferla carica i suoi in vista della sfida di domani (ore 15.00) tra i campioni d’Italia di Civitanova e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. “Contro di loro – prosegue Scanferla – sarà importante giocare una partita in cui non sono permessi errori. Per me questa è la terza stagione a Piacenza, e il mio obiettivo personale è quello di migliorarmi lavorando duramente ogni giorno. Il gruppo squadra è ambizioso e ha tutte le carte in regola per disputare una buona stagione e noi vogliamo toglierci qualche soddisfazione. Vogliamo qualificarci per la semifinale scudetto. Dopo un anno e mezzo di palazzetti vuoti il ritorno dei nostri tifosi al PalaBanca è stato per noi una forte emozione. Loro rappresentano una componente fondamentale per noi, sono il settimo uomo in campo. Domenica ci saranno anche i nostri Lupi a sostenerci in questa trasferta”.

Per quanto riguarda la formazione, coach Bernardi dovrebbe affidarsi dal primo minuto al sestetto sceso in campo la scorsa settimana contro Ravenna: oltre a Scanferla “mister secolo” schiererà Brizard in cabina di regia, con Lagumdzija come opposto, Rossard e Recine sulle bande con Holt e Cester al centro.