Rugby Top10, il riscatto dei Lyons: espugnata Viadana 26-35

L’attesa reazione d’orgoglio dei Lyons è arrivata: a Viadana, campo tradizionalmente ostico, i bianconeri hanno messo in campo grinta e attenzione, con errori limitati al minimo, efficacia e tanto cuore. Ne è uscito un 26-35 finale, con la fuga maturata nel primo tempo e difesa nella ripresa grazie anche a un impeccabile Ledesma, non a caso player of the match.

IL TABELLINO

Viadana – Sitav Lyons 26-35

Viadana: Mateu, Jannelli, Zaridze (22’st Quintieri), Modena, Massari, Ceballos (22’st Ferrarini), Di Chio (11’st Gregorio), Casado-Sandri, Wagenpefeil (26’st Denti And.) (33’st (Gamboa), Stavile, Caila (37′ Locatelli), Schinchirimini, Galliano (28’st Sassi), Denti Ant., Halalilo (24’st Fiorentini). All: Fernandez

Sitav Lyons: Via G., Cuminetti, Paz, Conti, Bruno, Ledesma, Via A. (35’st Fontana), Portillo, Petillo (31’st Lekic), Cissè (14’st Bance), Salvetti (17’st Cemicetti), Van Rensburg, Scarsini (1’st Salerno), Rollero (31’st Cocchiaro), Acosta (40’st Actis). All: Garcia

Marcatori: 6′ mt Acosta (0-5); 11’cp Ledesma (0-8); 13’cp Ledesma (0-11); 14′ mt Bruno tr Ledesma (0-18); 24′ cp Ledesma (0-21); 36′ mt Cuminetti (0-26); 40′ mt Zaridze (5-26); secondo tempo: 3′ mt Locatelli tr Ceballos (12-26); 6’cp Ledesma (12-29); 32′ mt Locatelli tr Ferrarini (19-29); 36′ cp Ledesma (19-32); 38’cp Ledesma (19-35); 41′ mt Stavile tr Ferrarini (26-35)