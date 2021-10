Superlega, subito un big match per la Gas Sales: alle 15.30 è sfida alla Lube

La Gas Sales Bluenergy viaggia in terra marchigiana dove oggi (ore 15.30) a Civitanova Marche affronterà i campioni d’Italia della Lube. Seconda giornata di campionato e subito per i biancorossi di coach Bernardi un esame importante per capite a che punto è la squadra, per capite cosa ci si può attendere in questa stagione da questa Gas Sales Bluenergy profondamente rinnova e con ambizioni di alta classifica.

La Lube, che anche per questa sfida dovrà fare a meno del cubano Yant e di Zaytsev, sfila davanti al suo pubblico e vuole confermare quanto di buono fatto vedere al debutto contro Padova. Piacenza al debutto non è stata da meno, vincendo da tre punti contro Ravenna mettendo in mostra una buona lucidità e compattezza delle fasi cade della gara.

Sfida difficile, sfida intrigante e poco importa se i precedenti sono a senso unico per i cucinieri: quattro sfide in regular season e quattro vittorie per la Lube che per questa avventura numero 27 nella massima serie è ripartita con Gianlorenzo Blengini, che nell’ultima stagione ha preso le redini della squadra alla vigilia dei play off portando la squadra allo scudetto.

Gas Sales Bluenergy oggi in campo senza particolari pressioni, l’ago della bilancia pende tutto verso i padroni di casa. Con ogni probabilità in campo inizialmente si vedrà la stessa formazione vista al debutto con Ravenna, Russell è lì pronto a dare tutto il suo contributo e proprio l’americano in questa stagione potrebbe essere il vero ago della bilancia della stagione biancorossa.