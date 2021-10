Kick Boxing, esordio da urlo ai Mondiali per il campione piacentino Davide Colla

Buona la prima per Davide Colla: il piacentino, campione in carica, si è presentato ai Mondiali di kick boxing di Jesolo – specialità Pointfight – con una netta vittoria ai punti sul polacco Krystian Gortat, vincendo 13-3 gli ottavi di finale e approdando così ai Quarti. Al campione della Yama Arashi è bastato un round e mezzo per aggiudicarsi l’incontro, davvero a senso unico.

